Пике: Ситуация в клубе критическая, «Барселоне» срочна нужна победа

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, что ситуация в клубе критическая, так как команде не хватает побед.

«Нам срочно нужна победа, потому что мы понимаем, что ситуация критическая. Мы сыграли хорошо, но заработали всего одно очко, а нам нужно выигрывать три из трех.

Сейчас думаем о краткосрочных целях, о следующей игре. Если говорить о долгосрочной перспективе, то клубная молодежь все равно себя покажет», - приводит слова Пике Mundo Deportivo.

После 16-ти туров в активе подопечных Хави восьмое место в чемпионате и 24 балла. Сине-гранатовые отстают от лидера (»Реал») на 15 очков, у которых матч в запасе.

В следующем туре 18 декабря каталонская команда сыграет дома против «Эльче», а «Осасуна» на следующий день встретится в гостях с «Хетафе».