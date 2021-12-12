Хайкин стал чемпионом Норвегии в составе «Буде-Глимта»

«Буде-Глимт» победил «Мендален» в заключительном туре чемпионата Норвегии - 3:0.

Ворота победителей защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Таким образом, «Буде-Глимт» второй год подряд стал чемпионом страны, набрав 63 очка. Второе место занял «Мольде». У серебряного призера 60 очков. В следующем сезоне «Буде-Глимт» выступит в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Хайкин провел в чемпионате Норвегии 29 матчей. Россиянин второй год подряд становится победителем турнира. Ранее 24-летний футболист входил в состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.