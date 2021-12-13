Алексей Косолапов: На игре «Локомотива» сказывалась короткая скамейка

Двукратный обладатель Кубка России и многократный призер чемпионата страны Алексей Косолапов объяснил, за счет чего «Локомотив» победил «Уфу» (2:0) в игре 18-го тура РПЛ.
– «Железнодорожники» провели ударно концовку и выиграли. На жилах, можно сказать, - после тяжёлой игры в Марселе. Плюс, конечно, нехватка игроков сказывалась, вместе с более опытными футболистами играли совсем молодые. Не забывайте, что помимо старания важно и мастерство, не всегда его хватает. Оно проявилось в нужный момент. Сделали то, что должны были – забили дважды, – сказал Косолапов.
Отметим, что подопечные Маркуса Гисдоля занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
источник: ФК «Локомотив»