Евгений Милешкин: У «железнодорожников» получился хороший аккорд перед отпуском

Обладатель Кубка СССР Евгений Милешкин поделился мнением о победе «Локомотива» во встрече с «Уфой» (2:0), состоявшейся в рамках 18-го тура РПЛ.

Отметим, что в составе московского клуба голы забили полузащитник Константин Марадишвили и нападающий Гирано Керк.

– У москвичей получился хороший аккорд перед отпуском. Теперь с оптимизмом можно смотреть на зимние сборы. Работы, безусловно, впереди непочатый край. И как команда проведет вторую часть чемпионата – тут как раз все зависит от сборов, которые будет проводить уже нынешний тренерский штаб. Молодые игроки порадовали, есть ростки будущей удачной игры. Но при этом замечу, что некоторым опытным футболистам стоит задуматься о своей игре в последнее время, – сказал Милешкин.

Напомним, что после 18 сыгранных туров «Локомотив» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.