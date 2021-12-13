Александр Бубнов: У Шварца еще много работы – «Динамо» есть, в чем прибавлять

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 18-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» (1:1).

Отметим, что в составе московской команды гол забил фланговый защитник Дмитрий Скопинцев. У петербуржцев автором забитого мяча стал атакующий полузащитник Клаудиньо.

– У Шварца еще много работы, команде есть, в чем прибавлять. Особенно в том, как играть против организованной и плотной обороны. При этом не стал бы говорить, что «Зенит» непременно станет чемпионом. У них могут возникнуть проблемы этой зимой. «Динамо» же может попытаться усилиться во время трансферного окна и сократить разрыв в классе, – приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что «Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. «Динамо» идет вторым с 36 набранными очками.

26 февраля подопечные Сергея Семака сыграют дома против «Рубина», а команда Сандро Шварца в тот же день на выезде встретится с «Химками».