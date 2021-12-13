Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» не будет пытаться подписать Холанда из-за уважения к Левандовски

Экс-председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предположил, что клуб не будет стараться приобрести форварда «Дортмунда» Эрлинга Холанда из-за уважения к лучшему нападающему в мире в 2021 году Роберту Левандовски.

«Бавария» не будет пытаться заполучить Холанда. Речь идет не только о финансовой стороне вопроса, но и об уважении к Роберту Левандовски, который является лучшей «девяткой» в мире», - цитирует слова Румменигге Bild.

Отметим, в текущем сезоне Бундеслиги на счету норвежского нападающего 11 голов и пять голевых передач в девяти матчах чемпионата.

Действующая трансферная стоимость Холанда оценивается в 150 миллионов евро.