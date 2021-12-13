Топ-клубы Европы хотят подписать полузащитника «Нанси» Бондо

Центральный полузащитник «Нанси» Варрен Бондо может сменить клубную прописку летом 2022 года.

Согласно информации портала Le 10 Sport, в услугах 18-летнего француза заинтересованы «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Также игрока хотят приобрести команды Серии А, а именно «Интер» и «Милан».

Напомним, что Бондо находится в клубной системе «Нанси» с июля 2018 года. В общей сложности он отыграл 26 матчей, забил два гола. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.

В составе сборной Франции до 19 лет хавбек провел шесть встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.