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Головин был признан лучшим игроком встречи с «ПСЖ по версии портала WhoScored

Российский хавбек получил оценку 7,1.
13 декабря 2021 10:38
автор: Александр Бойченко

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком в составе своего клуба во встрече с «ПСЖ» в чемпионате Франции (0:2).

Полузащитник набрал 7,1 баллов. Головин вошел в стартовый состав «Монако» на эту встречу, отыграл весь матч на поле, но результативными действиями не отметился. В составе соперников лучшим футболистом по версии портала стал нападающий Килиан Мбаппе, оформивший дубль в этой встрече. Оценка французского форварда - 8,9 балла.

Отметим, что «ПСЖ» одержал домашнюю победу над «Монако» в 18-м туре Лиги 1. Дублем отметился Килиан Мбаппе.

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