Газизов заявил, что «Уфа» подаст протест в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил судейство в матче 18-го тура чемпионата России, в котором его клуб на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:2.

Отметим, что после игры с железнодорожниками 53-летний специалист раскритиковал работу главного арбитра Артема Любимова.

– Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, всем это ясно. Что толку от этого? Что поменяется? Если бы эти протесты что-то меняли, – цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда не может победить в чемпионате на протяжении пяти матчей кряду.

16 февраля подопечные Алексея Стукалова сыграют в гостях с «Ахматом».