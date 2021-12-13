Нико Ковач: Нам удалось высоко прессинговать «ПСЖ» в первом тайме

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о событиях матча 18-го тура с «ПСЖ». Его команда уступила сопернику на «Парк де Пренс» со счетом 0:2.

«Мы очень хорошо начали матч. Первый тайм у нас сложился удачно. Мы хотели высоко прессинговать «ПСЖ», и нам это удалось в первом тайме. Но когда играешь против «ПСЖ» и не реализовываешь моменты, становится сложно. Кроме того, мы допустили две грубые ошибки. Во втором тайме все было сложнее. «ПСЖ» все контролировал», - приводит слова Ковача «L Equipe.

«ПСЖ» является абсолютным лидером французской Лиги 1 с 45-я очками. «Монако» пребывает на восьмой позиции, имея в активе 26 баллов.