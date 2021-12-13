«Манчестер Юнайтед» интересуется возможностью приобретения Гави

Центральный полузащитник «Барселоны» Гави может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

По информации Todofichajes, руководство «красных дьяволов» рассматривает 17-летнего испанца в качестве возможной замены хавбеку Полю Погба.

Отмечается, что в нынешнем контракте футболиста, рассчитанном до 30 июня 2023 года, прописана сумма отступных в размера 50 миллионов евро. Каталонцы намерены в ближайшее время продлить соглашение с игроком, чтобы избежать его трансфера в другой клуб.

Напомним, что Гави является воспитанником академии «Барселоны». В составе сине-гранатовых он принял участие в 20 матчах, отдав два ассиста.

За сборную Испании полузащитник уже провел четыре встречи.