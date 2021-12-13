«Челси» готовит новый контракт для Силвы

Руководство «Челси» рассчитывает продлить контракт с центральным защитником команды Тьяго Силвой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, «аристократы» предложат 37-летнему бразильцу новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что сам футболист счастлив в Лондоне и готов продолжить свое трудовое сотрудничество с английским клубом.

Напомним, Силва пополнил состав «Челси» в августе 2020 года. С тех пор он принял участие 52 матча, забил четыре гола и отдал два ассиста. Его нынешний контракт истекает летом 2022-го.

Вместе с командой бразильский защитник стал обладателем Лиги чемпионов, а также Суперкубка УЕФА.