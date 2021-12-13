Денис Макаров: Не вижу смысла в том, чтобы убирать Слуцкого из «Рубина»

Фланговый полузащитник «Динамо» Денис Макаров, ранее выступавший за «Рубин», оценил возможный уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанской команды.

Отметим, что последних пяти матчах РПЛ клуб из Татарстана потерпел четыре поражения. Перед зимней паузой в чемпионате казанцы в Самаре уступили «Крыльям Советов» (0:2).

– Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего? Не вижу смысла. Команда новая: нужны сборы, чтобы пройти подготовку. Ребята должны понять установки. Думаю, во второй части сезона все будет совсем по-другому. Так было и в прошлом чемпионате, когда я выступал за «Рубин», – цитирует Макарова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 18 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.

26 февраля команда Слуцкого сыграет в гостях против «Зенита».