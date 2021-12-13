Полузащитник «Енисея» Раздорских может пополнить состав «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» хотят подписать центрального полузащитника, который в данный момент выступает в ФНЛ.
Согласно информации «Чемпионата», самарский клуб интересуется хавбеком «Енисея» Никитой Раздорских. Отмечается, что в ближайшее трансферное окно команда из РПЛ проведет переговоры с представителем 21-летнего футболиста.
Напомним, что Раздорских защищает цвета красноярцев с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 64 матча, забил пять голов и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.
источник: Чемпионат.com