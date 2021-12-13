«Милан» хочет подписать Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает портал TMW, 26-летнего бельгийца хочет подписать «Милан». Согласно данным источника, руководство «россонери» рассматривает кандидатуру футболиста в качестве возможной замены Златану Ибрагимовичу, которому в этом году исполнилось 40 лет.

Также отмечается, что игрока «мерсисайдцев» намерена пригласить в свои ряды «Аталанта».

Напомним, Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В нынешнем сезоне он отыграл десять матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт истекает летом 2022-го.

В составе сборной Бельгии нападающий отличился тремя забитыми мячами в 31 проведенной встрече.