Левандовски назвал самых сильных защитников, против которых он играл

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски назвал двух самых сильных защитников, против которых ему доводилось играть.

«Джорджо Кьеллини и Серхио Рамос. Они физически сильны. Они знают все тонкости игры, всегда уверены в себе, и при этом всегда играют с улыбкой на лице. С ними сложно играть, но всегда приятно , - цитирует Левандовски Bayern & Germany.

Кьеллини выступает за туринский «Ювентус», а Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» из «Реала» в летнее межсезонье. Испанский защитник лишь однажды вышел в футболке парижской команды. В настоящее время он восстанавливается после повреждения.