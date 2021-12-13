Аргентинский футболист «Барселоны» Кун Агуэро объявит о завершении карьеры 15 декабря. В матче 12-го тура Примеры с «Алавесом» (1:1) его госпитализировали из-за тахикардии.

Согласно источнику Marca, аргентинский футболист принял окончательное решение о завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем и объявит о своем решении 15 декабря.

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых забил 260 голов и отдал 73 ассиста.