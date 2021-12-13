Левандовски назвал свои цели на 2022-й год

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своих целях на будущий 2022-й год.

«Как и в предыдущие годы: выиграть как можно больше трофеев, забить как можно больше голов, радовать болельщиков.

Сколько голов я планирую забить в этом сезоне? Я никогда не думаю о конкретном числе. Я просто стараюсь забить как можно больше», - цитирует слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, в 2021 году Левандовски является рекордсменом среди всех футболистов мира по количеству забитых голов. В 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах он забил 53 мяча. В сезоне 2020/21 Левандовски стал обладателем Бундеслиги, Суперкубка Германии, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.