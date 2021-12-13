«Барселона» намерена усилиться Аспиликуэтой, Пулишичем и Рюдигером

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность усиления своего состава тремя игроками, выступающих в «Челси».

Согласно данным El Mundo Deportivo, сине-гранатовые рассчитывают на подписание контрактов с защитниками Сесара Аспиликуэты и Антонио Рюдигера, а также флангового нападающего Кристиана Пулишича.

Отмечается, что действующие соглашения двух игроков обороны «аристократов» с командой истекают по окончании сезона-2021/22. Тем самым, футболисты могут присоединиться к каталонцам на правах свободного агента. Что касается Пулишича, то 23-летний американец готов покинуть лондонский клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Напомним, что в данный момент «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 17 турах. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 18 очков.