Михаил Кержаков: Как только Малком и Вендел покинули поле, матч с «Динамо» потерял свой рисунок

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков оценил ничейный результат своей команды в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).

Отметим, что петербургский клуб ушел на зимнюю паузу в РПЛ лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. Столичная команда идет второй с 36 набранными очками.

– Было абсолютно два разных тайма. В первом мы безусловно доминировали. А во втором… Это точно связано с тем, что мы потеряли двух игроков, Малкома и Вендела, после чего игра потеряла рисунок. Больше «Динамо» поддавливало и больше силового и верхового футбола было. Насколько в такой ситуации важно было уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ? Безусловно, архиважно! – цитирует Кержакова клубная пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что 26 февраля подопечные Сергея Семака сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».