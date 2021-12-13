Слуцкий - об акции BLM: Сам жест преклонения колена меня несколько прибивает

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое отношение к акции Black Lives Mater в поддержку чернокожих.

«Плохо отношусь. Я всегда против какой-то отдельной дискриминации. Против темнокожих, нетрадиционной сексуальной ориентации, феминизма или еще что-то.

Второе, сам жест меня несколько прибивает. Что это — преклонить колено? Я понимаю минута молчания, может какой-то жест или ты одел какую-то специальную ленту, мне не нравится сам жест. Преклонение колена очень спорное в этом плане», — сказал Слуцкий в новом выпуске «Осторожно Собчак».

Напомним, в матче английской премьер-лиге до сих пор в каждом туре футболисты встают на колено перед началом матча. Аналогичная акция проводится на матчах национальных сборных в Европе.