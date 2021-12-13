Кайо: Если «Краснодар» не будет терять свои очки, то сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Центральный защитник «Краснодара» Кайо высказался о нынешнем положении своей команды в турнирной таблице чемпионата России.

Отметим, что в данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают четвертое место в РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. Вчера, 12 декабря, «быки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в рамках заключительного тура перед зимней паузой в лиге.

– Мы продолжаем борьбу за титул. Впереди еще почти полсезона, и если не терять свои очки, то можно навязать борьбу «Зениту». В первой половине чемпионата именно это нас немного подвело: порой теряли очки в матчах, которые должны выигрывать. С другой стороны, легких игр не было – соперники тоже демонстрировали хороший уровень, – цитирует Кайо пресс-служба «Краснодара».

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 16 встречах, не отличившись результативными действиями.

Добавим, что лидером турнирной таблицы РПЛ после 18 туров является «Зенит», имеющий в своем активе 38 очков.