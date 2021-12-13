«Манчестер Юнайтед» сыграет против «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что участие в церемонии принял экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, являющийся послом финала турнира, который пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».
По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Бенфика» (Португалия)
«Манчестер Сити» (Англия) – «Вильярреал» (Испания)
«Бавария» (Германия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
«Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Аякс» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
«Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
«Лилль» (Франция) – «Челси» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)
Добавим, что первые матчи 1/8 финала состоятся 15-16-е, а также 22-23 февраля. Ответные встречи запланированы на 8-9-е и 15-16 марта.