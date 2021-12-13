Петржела - о Витории: Нельзя так просто взять и уволить тренера, который вышел в 1/8 Лиги Европы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Руя Виторию нельзя увольнять из «Спартака», это будет огромная ошибка руководства.

«Руя Виторию нельзя увольнять, это было бы большой ошибкой руководства «Спартака». Ему нужно дать время, потому что он очень хороший специалист. Уверен, что в этом сезоне он еще может добиться успеха со «Спартаком». Результаты в Лиге Европы говорят о том, что у этой команды есть перспективы. Нельзя просто взять и уволить тренера, который вывел команду в 1/8 Лиги Европы в середине сезона», - передает слова Петржелы Sport24.

После 17-ти туров красно-белые идут на девятом месте в таблице РПЛ с 23- очками. До зимнего перерыва команда проведет матч против «Сочи» на выезде 13 декабря.

В Лиге Европы команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.