Алексей Спиридонов - о матче с «Сочи»: Жалко, что сегодня прощальный матч Руя

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов спрогнозировал, смогут ли красно-белые взять очки в выездном матче с «Сочи» в 18-м туре РПЛ.

«Если настроятся, покажут характер, то смогут одолеть «Сочи». Сами помните прошлый матч: скандалы в действии. Сегодня красно-белые должны побеждать. Жалко, что сегодня прощальный матч Руя, ему игроков не дали. Жалко мужика, видно, что работящий тренер. Непонятно теперь, кого возьмут. Первое место в группе Лиги Европы — это хорошо, конечно, но о домашнем чемпионате тоже забывать не надо», — сказал Спиридонов «СЭ».

После 17-ти туров красно-белые идут на девятом месте в таблице РПЛ с 23- очками. До зимнего перерыва команда проведет матч против «Сочи» на выезде 13 декабря.

В Лиге Европы команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.