Туре покинул тренерский штаб «Ахмата»

Пресс-служба «Ахмата» объявила о том, что экс-игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре покинул тренерский штаб команды.

По информации источника, 38-летний ивуариец готовится к самостоятельной тренерской работе. В грозненском клубе сообщил, что они приветствуют решение специалиста и желают ему удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что Туре присоединился к «Ахмату» в июня 2021 года. В ноябре он прошел курс обучения в Кардиффе для получения лицензии категории А.

В данный момент главным тренером команды из Чечни является Андрей Талалаев. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.