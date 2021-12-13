«Рубин» и «Спартак» договорились по трансферу Ломовицкого – казанский клуб заплатит 1,5 млн евро

Фланговый полузащитник Александр Ломовицкий находится в шаге от своего перехода в «Рубин».

Как сообщает «РБ-Спорт», сумма трансфера 23-летнего россиянина в казанский клуб составит 1,5 миллиона евро. Отмечается, что команды уже согласовали между собой все детали данной сделки. В данный момент с футболистом обсуждаются условия его личного контракта.

Напомним, что Ломовицкий является воспитанником академии «Спартака». В общей сложности он провел за красно-белых 45 матчей, отдав два ассиста. Ранее игрок отдавался в аренду тульскому «Арсеналу» и «Химкам».

Действующий контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до лета 2023 года.