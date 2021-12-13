Нагельсман оценил итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб сыграет с «Атлетико» Мадрид.

«Это хороший жребий, интересный соперник, приятный город. Надеемся, что наша команда будет готова к встрече с «Атлетико» в полном составе. «Атлетико» хорош в защите, но это не просто оборонительная команда. Полтора года назад они немного изменили свой стиль. Я с нетерпением жду встречи, это будет захватывающая встреча», - цитирует слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Добавим, что первые матчи 1/8 финала состоятся 15-16-е, а также 22-23 февраля. Ответные встречи запланированы на 8-9-е и 15-16 марта.