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«Бетис» стал соперником «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы

Встречи запланированы на 17 и 24 февраля.
13 декабря 2021 15:19
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 13 декабря, завершилась жеребьевка стыковых матчей нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

По итогам церемонии, прошедшей в Ньоне (Швейцария), был назван соперник «Зенита». Им стал клуб чемпионата Испании, а именно «Бетис».

Отметим, что первый матч между командами пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, а ответная встреча состоится через неделю в Севилье. Победитель данного противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.

Добавим, что по итогам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место в квартете H, набрав пять очков. Петербуржцы одержали лишь одну победу, разгромив дома «Мальме» со счетом 4:0. При этом сине-бело-голубые дважды сыграли вничью – со шведском клубом на выезде (1:1), а также на своем поле против «Челси» (3:3). Еще три встречи завершились поражениями российской команды – от «Ювентуса» (0:1, 2:4) и лондонцев в столице Великобритании (0:1).

источник: «Советский спорт»
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