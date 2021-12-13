Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: «Зенит» с «Бетисом», «Барселона» против «Наполи»

13 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. В результате жеребьевки «Зенит» узнал своего соперника на этой стадии - испанский «Бетис».
«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)
«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)
«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)
«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)
Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.