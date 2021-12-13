Официально: УЕФА объявил о повторе проведения жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА принял решение повторно провести жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Все произошло из-за того, что «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» оказались в одной корзине, хотя по регламенту они не должны были пересекаться на первой стадии плей-офф.

Гость сегодняшней жеребьевки, Андрей Аршавин, в соперники к испанскому «Вильярреалу» достал шар с подписью «Манчестер Юнайтед», хотя по регламенту они не должны были встречаться на этой стадии. В результате испанская сторона подала протест на это решение, который был одобрен УЕФА.

Добавим, что первые матчи 1/8 финала состоятся 15-16-е, а также 22-23 февраля. Ответные встречи запланированы на 8-9-е и 15-16 марта.