Черчесов - о жребии «Зенита» в ЛЧ: Оцениваю «Бетис» как удачный соперник для российской команды

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением относительно жеребьевки «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. В соперники к сине-бело-голубым попался «Бетис».

«Бетис» — хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. «Зенит» является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол. Оцениваю этот жребий, как удачный для российской команды. «Зенит» уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков — Клаудиньо и остальные. В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.