Андрей Червиченко - о «Бетисе»: Испанские команды всегда доставляют проблемы российским клубам

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал жребий «Зенита» в Лиге Европы - «Бетис».

«Реал Бетис» — это не самый плохой жребий из возможных, можно побеждать. Единственное, испанские команды всегда доставляют сложности российским клубам: техничные, быстрые.

«Бетис» по зубам «Зениту». Могло достаться что-то похуже, шансы пройти дальше точно есть. Будет смешно, если «Зенит» пройдёт дальше и ему достанется «Спартак» или «Наполи», - сказал Червиченко «Чемпионату».

Первый матч будет проведен в Санкт-Петербурге 27 февраля, ответный состоится в Испании через неделю.