УЕФА объяснил причины аннулирования жеребьевки Лиги чемпионов техническими проблемами

УЕФА дал официальный комментарий по поводу обнуления результатов жеребьевки Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15:00 СЕТ», - говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

Гость сегодняшней жеребьевки, Андрей Аршавин, в соперники к испанскому «Вильярреалу» достал шар с подписью «Манчестер Юнайтед», хотя по регламенту они не должны были встречаться на этой стадии. В результате испанская сторона подала протест на это решение, который был одобрен УЕФА.

Добавим, что первые матчи 1/8 финала состоятся 15-16-е, а также 22-23 февраля. Ответные встречи запланированы на 8-9-е и 15-16 марта.