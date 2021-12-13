Михаил Боярский: Не представляю, как быть «Зениту» без Азмуна

Народный артист РСФСР и поклонник «Зенита Михаил Боярский считает, что подопечные Сергея Семака смогут пройти «Бетис» на стадии 1/16 финала Лиги Европы, однако команде придется сложно себя проявить без иранского форварда Сердара Азмуна.

«Бетис» нам по зубам! Если мы с «Челси» нашли ключик, то, думаю, мы и с испанцами справимся. Шансы есть, это бесспорно. Нужно привести себя в форму после стольких травм. Уход Азмуна? Не представляю, как без него быть. Хотя и Халк ушел, и ничего страшного», — сказал Боярский «СЭ».

Напомним, соглашение иранца с питерцами истекает летом 2022 года. «Зенит» планирует отправить форварда в «Лион» уже в январе, чтобы выручить за него три миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что заменой Азмуну станет 20-летний уругваец Августин Альварес из «Пеньяроля».

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.