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Орлов отреагировал на жеребьевку Лиги Европы

«Зенит» сыграет с «Бетисом» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.
13 декабря 2021 16:49

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением относительно жеребьевки «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. В соперники к сине-бело-голубым попался «Бетис».

«Нормальная жеребьевка - не страшно. «Бетис» - вторая команда в Севилье. Конечно, «Севилья» более именитая, но в нынешнем сезоне «Бетис» хорошо играет. Шансы на проход 50 на 50. Тем более у «Зенита» первый матч дома под крышей», - приводит слова Орлова «Чемпионат».

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.

источник: Чемпионат.com
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