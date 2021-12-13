Орлов отреагировал на жеребьевку Лиги Европы

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением относительно жеребьевки «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. В соперники к сине-бело-голубым попался «Бетис».

«Нормальная жеребьевка - не страшно. «Бетис» - вторая команда в Севилье. Конечно, «Севилья» более именитая, но в нынешнем сезоне «Бетис» хорошо играет. Шансы на проход 50 на 50. Тем более у «Зенита» первый матч дома под крышей», - приводит слова Орлова «Чемпионат».

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.