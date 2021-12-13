Ловрен - о жеребьевке ЛЕ: Это отличная возможность показать, что мы можем качественно играть

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Напомним, соперником санкт-петербургского клуба будет «Бетис».

«Я хотел, чтобы «Зениту» попалось загребское «Динамо». Ведь это клуб моей молодости. «Бетис» - интересный жребий, хорошая команда. Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд», - приводит слова Ловрена «Чемпионат».

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.