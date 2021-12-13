Хабиб организовал в России футбольное агентство

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов организовал в России футбольное агентство, которое будет заниматься продвижением молодых футболистов на пути к подписанию контракта с профессиональным клубом.

«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.