Жеребьевка Лиги чемпионов 1/8 финала: «ПСЖ» встретится с «Реалом», «Ливерпуль» - с «Интером»

Сегодня, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что участие в церемонии принял экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, являющийся послом финала турнира, который пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».
По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:
«Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»
«Спортинг» — «Манчестер Сити»
«Бенфика» — «Аякс»
«Челси» — «Лилль»
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
«Вильярреал» — «Ювентус»
«Интер» — «Ливерпуль»
«ПСЖ» — «Реал»
Добавим, что первые матчи 1/8 финала состоятся 15-16-е, а также 22-23 февраля. Ответные встречи запланированы на 8-9-е и 15-16 марта.