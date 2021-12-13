Нурмагомедов не согласен с решением отдать «Золотой мяч» Месси

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года должен был достаться либо футболисту мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому.

«Я бы дал (»Золотой мяч») Левандовскому или Бензема, - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве. - Роберт последние три года лучший: выиграл Лигу чемпионов, столько голов забил. Он заслуживал «Золотой мяч», - приводит слова Хабиба РИА Новости.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету польского нападающего 16 голов в 14 играх, а также одна голевая передача. В Лиге чемпионов лучший нападающий 2021 года отличился девять раз на групповом этапе в шести играх, имея в активе еще две голевые передачи.

Действующая трансферная стоимость Роберта составляет 60 миллионов евро по данным Transfermarkt.