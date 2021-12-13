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Губерниев считает, что «Зенит» способен пройти «Бетис» в плей-офф Лиги Европы

Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала.
13 декабря 2021 18:58

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением относительно жеребьевки «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. В соперники к сине-бело-голубым попался «Бетис».

«Хочу сказать, что «Зенит» при должной организации игры, как с «Челси», при определенной свободе, отсутствии волнения вполне может взять «Бетис». Испанцы побегут забивать. Я бы сказал, что у них очень эмоциональная команда. А «Зенит» со своей организацией и расчетливостью может сыграть на слабых сторонах «Бетиса», - приводим слова Губерниева «СЭ».

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.

источник: «Спорт-Экспресс»
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