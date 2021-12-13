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Поздняков высказался по вопросу вакцинации несовершеннолетних

Отметим, что вопрос участия непривитых спортсменов в ОИ требует гибкого подхода.
13 декабря 2021 19:12

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что обсуждение вопроса о вакцинации несовершеннолетних спортсменов и их участия в Олимпийских играх в Пекине требует гибкого, но полностью прозрачного подхода.

«Здесь, на наш взгляд, необходим гибкий, но полностью прозрачный подход. Поскольку наши китайские коллеги и оргкомитет «Пекин-2022» принимают все вакцины, сертифицированные в отдельных странах, полагаем, что это не должно стать проблемой. Ценим их подход и надеемся, что для всех спортсменов будет своевременно найдено беспроигрышное решение».

Добавим, что для атлетов, достигших 18-летнего возраста, предлагают два варианта, либо привиться разрешенной на национальном уровне вакциной от коронавируса либо пройти 21-дневный карантин.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: ОКР
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