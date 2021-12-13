Деменко: Зенит» заочно уже является фаворитом пары с «Бетисом»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился своим мнением относительно жеребьевки сине-бело-голубых в плей-офф Лиги Европы. В соперники к сине-бело-голубым попался «Бетис».ля «Зенита» это будет приятный соперник с футбольной точки зрения.

«Наши клубы в целом довольно успешно выступают против испанских команд. Да и «Зенит» все же команда уровня Лиги чемпионов, поэтому он заочно уже является фаворитом. А «Бетис» захочет показать, что их игра тоже хороша, они могут пройти команду из Лиги чемпионов», - приводит слова Максима Sport24.

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.