Защитник «Зенита» Чистяков: Наверное, «Бетис» не просто так идет третьим в ла лиги

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился своим мнением относительно жеребьевки сине-бело-голубых в плей-офф Лиги Европы. В соперники к сине-бело-голубым попался «Бетис».

«Бетис» сейчас идет на третьем месте в Ла Лиге. Наверное, не просто так. Честно, не особо слежу за ними. Но уверен, что это добротная сильная команда, с которой будет непросто», - приводит слова Чистякова Sport24.

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.