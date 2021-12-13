Андрей Канчельскис: «Зениту» надо выходить и обыгрывать «Бетис»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением относительно жеребьевки сине-бело-голубых в плей-офф Лиги Европы. В соперники к сине-бело-голубым попался «Бетис».

«Думаю, что сейчас испанская лига не так сильна. Времена изменились, поэтому «Зениту» по силам обыграть «Бетис». В чемпионате трофеи берут - не проблема, а про ЛЧ пока в основном сказки рассказываются», - приводит слова Андрея RT.

Отметим, что первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже. Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.