«Зенит» предложил Азмуну новый контракт

Петербургский «Зенит» собирается сохранить в составе нападающего Сердара Азмуна.

По информации, журналиста Николы Скиры ,петербургский клуб не хочет отпускать иранца в качестве свободного агента этим летом, поэтому предложил форварду пролонгацию контракта. Действующий договор рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, соглашение иранца с питерцами истекает летом 2022 года. «Зенит» планирует отправить форварда в «Лион» уже в январе, чтобы выручить за него три миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что заменой Азмуну станет 20-летний уругваец Августин Альварес из «Пеньяроля».

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.