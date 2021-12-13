Евгений Кафельников: В неудачах «Спартака» виноват Федун

Экс-теннисист Евгений Кафельников высказался о поражении »Спартака» от «Сочи» (0:3) в 18 туре чемпионата России.

«Игру «Спартак» показал неплохую. Уже не первый раз счет на табло не отражает действительности. Можно сколько угодно менять тренеров, увольнять Виторию и тех, кто придет за ним, но ничего не изменится. В неудачах команды виноват Федун, все это понимают. К нему все вопросы, и спрос тоже с него. Уходить после этого матча», - приводит слова Кафельникова Sport24.

Напомним, что счет открыл на 28-й минуте с пенальти Кристиан Нобоа. Удвоил преимущество хозяев Ивелин Попов (89-я). В концовке игры с поля был удален Максимилиано Кофрие, после чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Артут Юсупов.

Отметим, что на 66-й минуте Нобоа получил красную карточку.

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.