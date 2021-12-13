Кирьяков - о поражении «Спартака» от «Сочи»: Ситуация в клубе повлияла на результат

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьков поделился впечатлениями от матча «Сочи» - «Спартак» в 18-м туре чемпионата России.

«По игре «Спартак» не проиграл, но вся ситуация в клубе повлияла на сегодняшний результат. В РПЛ красно-белые занимают ужасное место. Сейчас надо определяться, нужно ли что-то менять, или оставлять так, как есть, и делать ставку на Лигу Европы», - приводит слова Сергея «РБ-Спорт».

Напомним, что счет открыл на 28-й минуте с пенальти Кристиан Нобоа. Удвоил преимущество хозяев Ивелин Попов (89-я). В концовке игры с поля был удален Максимилиано Кофрие, после чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Артут Юсупов.

Отметим, что на 66-й минуте Нобоа получил красную карточку.

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.