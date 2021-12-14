Моуринью остался недоволен игрой «Ромы» в матче против «Специи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что его удовлетворил результат матча «волков» против «Специи», однако не устроила игра.

«Мне понравилось, что мы забили оба мяча после угловых, потому что вчера мы специально отрабатывали их.

Я доволен результатом, но не игрой. Нельзя сказать, что матч был для нас сложным, но мы отдавали сопернику слишком много легких мячей.

Мне понравилась самоотдача Ибаньеса, который остался на поле, даже когда почувствовал некоторый дискомфорт», - приводит слова «Особенного» DAZN.

Напомним, римляне дома одержали победу со счетом 2:0 и с 28 очками располагаются не шестой строчке в турнирной таблице.

«Специя» с 12 очками осталась 17-й.