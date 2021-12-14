Президент Башкирии заявил, что финансовые проблемы «Уфы» разрешены

Президент Бишкирии Радий Хабиров на встрече с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым заверил, что все финансовые проблемы клуба остались позади.

«Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьёзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», - приводит слова Хабирова клубная пресс-служба.

Кроме того, руководитель предложил назначить министра спорта региона - Руслана Хабибова на пост председателя попечительского совета клуба.

Напомним, после 18 туров «Уфа» с 16 очками занимает 15-е место.